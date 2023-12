VVD-wethouder stapte op na 'onacceptabel' bericht over oorlog op Facebook

Bijna twee maanden nadat hij plotseling vertrok als wethouder van Zoeterwoude, wordt duidelijk waarom Mathieu Paardekooper (VVD) opstapte. Volgens Omroep West was een bericht op Facebook over de oorlog tussen Israël en Hamas de aanleiding voor zijn vertrek. In dat bericht zei Paardekooper "geen greintje medelijden te hebben met de gewonden en doden".

Paardekooper zit ruim dertien jaar in de lokale politiek. Hij plaatste het bericht op Facebook kort na de terreuraanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Op 16 oktober meldde de gemeente dat Paardekooper "vanuit persoonlijke overwegingen had besloten te stoppen met zijn wethouderschap".

'Ik moest mijn ontslagbrief schrijven'

Nu zegt de voormalig wethouder dat hij na klachten van oppositiepartij Progressief Zoeterwoude op het matje moest komen bij zijn partij, de VVD. "Daar werd mij meegedeeld dat ik mijn ontslagbrief moest schrijven. Anders zou er een persbericht uitgaan met de mededeling dat het vertrouwen in mij was opgezegd", zegt hij.

Een lijmpoging had geen zin, stelt Paardekooper. "Ik heb mijn excuses aangeboden en zelfs voorgesteld om mijn Facebookaccount te verwijderen. Ik wilde met de fractie in gesprek om uit te leggen waarom ik de post geplaatst heb. Dat werd ook geweigerd."

Hij zegt zich ervan bewust te zijn dat hij een fout heeft gemaakt met het Facebook-bericht. "Ik wilde ermee zeggen dat geen van beiden de ander kan verslaan en dat ze er met elkaar uit moeten komen. Maar achteraf gezien begrijp ik dat die zin zo fout is als het maar zijn kan", vertelt hij.

Spreekwoordelijke druppel

De VVD in Zoeterwoude bevestigt het verhaal van de oud-wethouder en stelt dat het bericht op Facebook de spreekwoordelijke druppel was die de emmer deed overlopen. "Dit was de zoveelste uiting op nieuws- en sociale mediasites waarin Mathieu op ongenuanceerde en in dit geval op onacceptabele wijze zijn mening gaf. De gesprekken hierover hebben aanleiding gegeven dat hij zelf zijn ontslag als wethouder heeft ingediend", aldus voorzitter Ino Cooijmans van VVD Leiderdorp-Zoeterwoude.

Paardekooper vindt dat hij onvoldoende is gewaarschuwd. "Iedereen die mij kent, weet dat ik een mening heb en dat ik die ook geef", zegt hij. "Er zijn weleens opmerkingen gemaakt als 'moet dit nou?'. Er is nooit gezegd: 'dit is de laatste keer geweest, hierna is het klaar'."

Wachtgeld

De oud-wethouder sluit een terugkeer in de lokale politiek niet uit. Het kan ook zijn dat hij zijn oude beroep, vrachtwagenchauffeur, weer oppakt. Maar voorlopig zegt hij gebruik te maken van de wachtgeldregeling.

Eind november meldde de NOS dat tientallen mensen in de problemen zijn gekomen op hun werk door berichten op sociale media over de oorlog in Gaza. Het gaat dan veelal om mensen die door hun werkgever zijn gesommeerd hun posts te verwijderen, soms onder dreiging van maatregelen. Voetballer Anwar El Ghazi werd begin november weggestuurd bij zijn club FSV Mainz na een pro-Palestijnse tweet.