Dode bij flatbrand Arnhem

Bij een brand in een flat in Arnhem is afgelopen nacht een man om het leven gekomen. De brand brak iets na 01.00 uur vannacht door nog onbekende oorzaak uit in het flatgebouw aan de John Lennonstraat.

Een buurman sloeg alarm vanwege het geluid van een rookmelder, meldt Omroep Gelderland. De buren konden geen contact krijgen met hun buurman en belden toen 112.

De brandweer forceerde toegang tot de woning en trof tijdens het blussen het levenloze lichaam van de flatbewoner aan, vertelt de woordvoerder van de brandweer: