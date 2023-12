Doden bij brand in ziekenhuis nabij Rome

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn drie ouderen omgekomen door de brand. Een vierde slachtoffer werd gevonden in het mortuarium en was vermoedelijk al overleden voordat de brand uitbrak.

Bij een brand in een ziekenhuis in het Italiaanse Tivoli zijn meerdere doden gevallen. Ten minste vier lichamen zijn door de Italiaanse brandweer geborgen.

Er is veel rookschade na de brand in het ziekenhuis in het Italiaanse Tivoli, vlakbij Rome. Bij de brand in het ziekenhuis zijn vier doden gevallen. - NOS