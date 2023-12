Vakbond pleit voor menopauzebeleid op de werkvloer, 'taboe moet weg'

CNV wil dat werkgevers meer rekening houden met vrouwen die last hebben van de menopauze. Nu heeft volgens de vakbond slechts 2 procent van de werkgevers een beleid voor overgangsklachten, terwijl uit hun onderzoek blijkt dat driekwart van de ondervraagde vrouwen psychische of lichamelijke klachten ondervindt.

Het gebrek aan zo'n beleid leidt tot een "enorme kapitaalvernietiging", zegt bestuurder bij CNV Danielle Woestenberg. "Miljoenen werkenden zijn momenteel in de overgang of raken straks in de overgang. Overgangsklachten zorgen voor minder productiviteit."

Uit het onderzoek onder 4500 vrouwen tussen de 45 en 65 jaar blijkt dat 17 procent van de vrouwen met overgangsklachten een burn-out heeft gekregen door de combinatie van werken en de overgang.

Woestenberg benadrukt dat veel vrouwen bovendien in sectoren werken met een tekort aan personeel, zoals de zorg, onderwijs en kinderopvang. "Zonder optimale inzet van vrouwen, loopt Nederland vast."