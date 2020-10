Leraar onthoofd bij Parijs, mogelijk verband met Mohammed-cartoons

In een stad in de buurt van Parijs is iemand onthoofd met een mes op straat. Na het incident, waarbij de keel van het slachtoffer werd doorgesneden, werd de dader doodgeschoten door de politie, melden politiebronnen aan Franse media.

De aanslag was rond 17.00 uur in Conflans-Sainte-Honorine. In de nabijgelegen stad Éragny-sur-Oise vond de politie de dader. Die wilde het wapen dat hij vasthad niet loslaten en gedroeg zich agressief. Daarop schoot de politie de dader neer. De politie roept mensen op om het gebied te mijden.

Op beide plaatsen was volop politie aanwezig: