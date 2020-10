Keel leraar doorgesneden bij Parijs, mogelijk verband met Mohammed-cartoons

In een voorstad van Parijs is iemand vermoord met een mes op straat. Na het incident, waarbij de keel van het slachtoffer werd doorgesneden, werd de dader doodgeschoten door de politie, melden politiebronnen aan Franse media.

De aanslag was rond 17.00 uur in Conflans-Sainte-Honorine. In de nabijgelegen stad Éragny-sur-Oise vond de politie de dader. Die wilde het wapen dat hij vasthad niet loslaten en gedroeg zich agressief. Daarop schoot de politie de dader neer. De politie roept mensen op om het gebied te mijden.

De zaak wordt gezien als een moord met een terroristische achtergrond, zegt het Franse Openbaar Ministerie. De anti-terreurafdeling is een onderzoek begonnen. Een politiebron heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat de verdachte volgens getuigen Allahoe Akbar riep tijdens de aanval, maar de politie heeft dat niet bevestigd via de officiële woordvoering.

Het slachtoffer zou een geschiedenisleraar van een middelbare school zijn en de dader een ouder van een leerling op die school. Volgens de krant Le Parisien en Franceinfo had het slachtoffer onlangs een les gegeven over de vrijheid van meningsuiting en liet hij daarbij spotprenten over de profeet Mohammed zien.