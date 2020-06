Nederlands-Belgisch drugsnetwerk opgerold

Nederlandse en Belgische politieagenten hebben de afgelopen dagen een koeriersdienst opgerold die vanuit Maastricht heroïne en cocaïne vervoerde naar Oostende.

1Limburg schrijft dat in Maastricht drie Nederlanders zijn aangehouden. Het gaat om twee verdachten die de transporten zouden hebben georganiseerd en een koerier. De Belgische justitie vraagt Nederland om de drie verdachten over te leveren.

In België zijn negentien verdachten opgepakt, van wie er elf zijn voorgeleid.

Contant geld

Bij de verdachten in Maastricht is 11 kilo heroïne en ruim 60.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

De Belgische recherche kreeg vorig jaar signalen over het drugsnetwerk. De betrokkenen leverden aan meer dan tweehonderd klanten.