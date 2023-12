Ajax vandaag met naamloze shirts; actie tegen 1.500 haatberichten per maand

Ook Ajax-speelster Kay-lee de Sanders ziet online vervelende berichten voorbijkomen. "Waarom zou je iemand zo kapot willen maken op internet?", zegt ze in een video op de kanalen van Ajax. "Zeg het dan in mijn gezicht, dan kunnen we het er over hebben."

De Amsterdamse club ziet dat ook buiten het voetbal steeds meer online haatberichten worden verspreid en wil die trend doorbreken met de actie #SilenceSocialHate.