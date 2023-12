Velzeboer, Van Kerkhof en Van 't Wout naar finales bij wereldbeker shorttrack

Selma Poutsma, die beter uit de voeten kan op de kortere afstanden, haalde de finale op de 1.500 meter niet. Poutsma nam wel het initiatief door vroeg de koppositie te pakken, maar moest die inspanning in de laatste ronden bekopen. Haar derde plaats was niet voldoende voor een plaats in de A-finale.

Velzeboer kwam op de langste afstand in de halve finale als tweede over de streep, achter de ontketende Hanne Desmet uit België. Van Kerkhof plaatste zich op de kortste afstand ook als tweede, na een knappe inhaalactie.

Bij de mannen wist Itzhak de Laat zich ook niet te plaatsen voor de finale van de 1.500 meter. De Nederlander ging onderuit in de halve finale en moest zich tevreden stellen met een plaats in de B-finale.

Op de 500 meter veroverde Van 't Wout zijn finaleplaats door in de halve finale als derde over de streep te komen, achter de Chinezen Shaoang Liu en Xiaojun Lin. Teun Boer werd in de andere halve finale ook derde, maar omdat zijn tijd langzamer was dan die van zijn landgenoot, werd hij veroordeeld tot de B-finale.

De 19-jarige Diede van Oorschot, die eerder dit seizoen haar debuut maakte in de wereldbeker, werd in de kwartfinales over 500 meter uitgeschakeld. Ook Kay Huisman haalde de halve finales op die afstand niet.