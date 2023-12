Velzeboer en Van 't Wout pakken brons bij wereldbeker shorttrack in Peking

Bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Peking hebben Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout een bronzen medaille veroverd. Velzeboer deed dat op de 1.500 meter, Van 't Wout werd derde op de 500 meter.

Velzeboer, de regerend wereldkampioene op de 500 en 1.000 meter, is zich nog aan het ontwikkelen op de langste afstand en was zichtbaar blij met haar derde plaats. In een sterk bezette finale kon Velzeboer opschuiven nadat de Belgische Hanne Desmet, winnares van de eerste twee wereldbekerraces over 1.500 meter, onderuit was gegaan. De zege ging naar de Koreaanse favoriete Gilli Kim, de Chinese Li Gong veroverde voor eigen publiek het zilver. Van 't Wout ingetogen Van 't Wout kwam juist ingetogen over de finish, want hij kreeg zijn bronzen plak in de schoot geworpen na een val van de Chinees Xiaojun Lin, die met zijn onhandige inhaalpoging ook zijn landgenoot Shaoang Liu uitschakelde.

Na een snelle start van de Chinezen en de Canadees Jordan Pierre-Gilles moest Van 't Wout een gat dichten. Dat leek wat moeizaam te gaan, maar nadat Lin en Liu waren teruggevallen kon hij achter de ontketende Pierre-Gilles en de Fransman Quentin Fercoq naar de derde plaats rijden. Van Kerkhof vijfde Yara van Kerkhof bereikte dankzij een knappe inhaalactie ook de finale op de 500 meter, maar daarin speelde de ervaren shorttrackster een bijrol. In de hal waar Van Kerkhof bij de laatste Olympische Winterspelen goud veroverde met de Nederlandse aflossingsploeg, werd ze nu vijfde. De zege ging naar de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold, die indruk maakte met een knappe inhaalactie buitenom. Bekijk de samenvatting:

Selma Poutsma, die beter uit de voeten kan op de kortere afstanden, haalde de finale op de 1.500 meter niet. Poutsma nam wel het initiatief door vroeg de koppositie te pakken, maar moest die inspanning in de laatste ronden bekopen. Haar derde plaats was niet voldoende voor een plaats in de A-finale. Bij de mannen wist Itzhak de Laat zich ook niet te plaatsen voor de finale van de 1.500 meter. De Nederlander ging onderuit in de halve finale en moest zich tevreden stellen met een plaats in de B-finale. Daarin werd hij voorlaatste.

Velzeboer en Boer winnen B-finale Michelle Velzeboer bereikte de halve finales over 500 meter, maar daarin kwam ze met een derde plaats tekort. Ze won vervolgens wel de B-finale en eindigde zo als zesde. Ook Teun Boer schopte het tot de halve eindstrijd, maar daarin was hij niet snel genoeg voor een plaats in de A-finale. Ook hij won vervolgens wel de B-finale. De 19-jarige Diede van Oorschot, die eerder dit seizoen haar debuut maakte in de wereldbeker, werd in de kwartfinales over 500 meter al uitgeschakeld. Ook Kay Huisman haalde de halve finales op die afstand niet.