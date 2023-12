Wekdienst 9/12: 'Kerstboom' IJsselstein weer aan • Jetten bij klimaattop in Dubai

Goedemorgen! In Egypte kan president Sisi, die bijna tien jaar aan de macht is, opnieuw herkozen worden. En in IJsselstein gaat de 'grootste kerstboom ter wereld' weer aan.

Eerst het weer: vandaag is het bewolkt met in de loop van de dag op steeds meer plaatsen geruime tijd regen. Bij een veelal matige zuidenwind is het 's middags 7 tot 10 graden.