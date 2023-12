Vrouw (26) opgepakt voor brandstichting bij geboortehuis Martin Luther King

Op beelden op sociale media valt te zien hoe de vrouw een brandstof over de veranda van de historische woning giet. Het is niet bekend waarom de vrouw dit deed.

In de Amerikaanse stad Atlanta heeft een vrouw gistermiddag geprobeerd het geboortehuis van burgerrechtenactivist Martin Luther King in brand te steken. De 26-jarige vrouw kon worden gestopt door omstanders, waardoor het gebouw niet ernstig beschadigd raakte.

Twee toeristen die op bezoek waren bij het huis, dat tegenwoordig een museum is, zagen het gebeuren en grepen in. Het tweetal overmeesterde de vrouw, die op dat moment nog een aansteker in haar hand had.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht voor een psychologische controle. Het Martin Luther King Jr. Center dankt op sociale media de toeristen die ingrepen. "Gelukkig was de poging niet succesvol, dankzij de moedige tussenkomst van welwillende helpers en de snelle reactie van de politie."

Martin Luther King was de charismatische leider van Amerikaanse burgerrechtenbeweging. In 1968 werd hij vermoord en werd hij het symbool van de geweldloze strijd tegen rassenscheiding en racisme.

Vijf jaar geleden maakte de NOS de onderstaande special over zijn nalatenschap: