'Twitter-alternatief van Instagram start volgende week in EU'

Threads, de berichtendienst van Instagram-eigenaar Meta, start naar alle waarschijnlijkheid volgende week in de Europese Unie. Tot nu toe was de dienst, die de strijd moet aangaan met X van Elon Musk, voor Europese gebruikers geblokkeerd.

Op de website van Threads is voor EU-gebruikers een klok te zien die aftelt naar donderdag 14 december 12.00 uur. Hoewel de dienst nog niet officieel is aangekondigd, melden technologiewebsites als The Verge en Tweakers dat het haast niet anders kan dat de dienst op dat tijdstip in Europa wordt gelanceerd.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, startte de dienst in juli in de Verenigde Staten. Threads is een afgeleide van Instagram, maar richt zich op tekst. Het lijkt in vele opzichten op X, het voormalige Twitter. Threads wil zich onderscheiden door weg te blijven van politieke discussies en nieuws.

Succesvolle start

Op Threads kan je met een Instagram-account inloggen om zo je netwerk in één keer over te zetten naar de Twitter-concurrent. De app van Meta leek een vliegende start te maken, met binnen een paar dagen al 100 miljoen geregistreerde gebruikers. Maar de bezoekerscijfers komen nog niet in de buurt van die van het platform van Elon Musk. Meta-topman Mark Zuckerberg denkt dat Threads over een paar jaar een miljard gebruikers kan hebben.

Dat de dienst pas zo laat in Europa beschikbaar is, heeft volgens Meta te maken met Europese regelgeving die erop gericht is de machtspositie van grote techbedrijven zoals Meta te beperken. Volgens de Wall Street Journal wordt Threads in de EU straks ook beschikbaar voor mensen zonder account, zodat het toch voldoet aan de Europese regels.