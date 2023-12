Waarschuwing voor drukkere treinen in Duitsland na stakingsdag

Na de stakingsdag van gisteren wordt het treinverkeer in Duitsland vanochtend weer opgestart. Dit kan enige tijd duren en daarom waarschuwt vervoerder Deutsche Bahn voor vollere treinen, vooral in de ochtend. Reizigers in Duitsland wordt geadviseerd om hun reis indien mogelijk uit te stellen en de reisapps in de gaten te houden.

De 24-uursstaking van machinisten leidde gisteren tot grote verstoringen van het treinverkeer in het hele land. In sommige delen reed zelfs helemaal niets meer en ongeveer 20 procent van de langeafstandstreinen was inzetbaar.

Nachttrein

Ook tussen Nederland en Duitsland lag het treinverkeer grotendeels plat door de staking. Zo reed de ICE International en de intercity naar Berlijn niet. Ook de nachttrein, de Nightjet, reed niet. Verder meldde vervoerder Arriva dat de trein tussen Heerlen en de Duitse stad Aken niet kan rijden. Voor zover bekend rijden deze treinen vandaag allemaal weer wel.

De machinisten eisen dat hun werkweek van 38 uur naar 35 uur per week gaat. Verder willen ze er 555 euro per maand bij, en een fatsoenlijke inflatiecompensatie. Volgens de vakbond moet het werk bij Deutsche Bahn aantrekkelijker worden gemaakt, om zo meer mensen aan te trekken.