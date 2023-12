Late gelijkmaker Drummond geeft hockeysters vleugels tegen Argentinië

De Nederlandse hockeysters hebben in de hitte van het Argentijnse Santiago del Estero pas in het laatste kwart een ruime zege op aartsrivaal Argentinië binnengesleept: 1-4. Het was de tweede overwinning in twee duels voor de ploeg van bondscoach Paul van Ass in het nieuwe Pro League-seizoen.

In een herhaling van de laatste olympische finale en de laatste WK-finale, allebei gewonnen door Nederland, nam Argentinië de leiding. Maria Granatto opende in de 18de minuut uit een strafcorner de score.

Die 1-0 stand bleef lang staan, maar in de 50ste minuut was het uitgerekend Eva Drummond, na ruim een jaar terug bij Oranje, die uit een strafcorner voor de gelijkmaker zorgde. Die goal van Drummond, voorheen De Goede, gaf Nederland vleugels.

Nog drie goals in drie minuten

Via Felice Albers (strafcorner), Joosje Burg (strafcorner) en Yibbi Jansen (strafcorner) liep Oranje in de laatste drie minuten zelfs nog verder uit.

Donderdag begonnen de Nederlandse hockeysters de Pro League met een eclatante 8-0 monsterzege op Groot-Brittannië. De Argentijnse vrouwen speelden woensdag met 0-0 gelijk tegen de Britsen en namen de strafballen beter.

Zaterdag speelt Argentinië weer tegen Groot-Brittannië, zondag neemt Nederland het weer op tegen de Britse vrouwen en maandag is het weer Argentinië-Nederland in Santiago del Estero.

De Nederlandse hockeymannen komen later vannacht in actie tegen Argentinië. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verloor de eerste wedstrijd met 3-2 van Groot-Brittannië.