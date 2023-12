EU sluit voorlopig akkoord over regels voor kunstmatige intelligentie

Na dagenlang intensief onderhandelen is er een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels om kunstmatige intelligentie (AI) te reguleren. Dat meldt de Franse Eurocommissaris Thierry Breton.

De wetgeving, die de AI Act wordt genoemd, wordt gezien als een cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie. AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen: hoe hoger het risico, hoe strenger de vereisten.

Over de AI Act is de afgelopen dagen zeer intensief onderhandeld. Afgelopen week draaiden de drie grootste EU-landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, opeens van standpunt. Die waren bang dat te strenge regels niet alleen Amerikaanse techgiganten treffen, maar juist ook Europese partijen, en dat willen ze voorkomen.

Op welk compromis de EU-landen zijn uitgekomen, moet nog bekend worden gemaakt. De wetgeving is de eerste ter wereld in zijn soort. Verwacht wordt dat de wet pas op zijn vroegst in 2025 van kracht wordt. Het Europees Parlement moet nog over de wet stemmen.

Eurocommissaris Thierry Breton is in elk geval blij met de deal: