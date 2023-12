Acteur Ryan O'Neal op 82-jarige leeftijd overleden

Acteur Ryan O'Neal is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon Patrick op Instagram bekend gemaakt.

De Amerikaan speelde in tal van films en series. Zo brak hij in de jaren 60 door als Rodney Harrington in de soap Peyton Place. Die serie, waar O'Neal in ruim 500 afleveringen te zien was, werd in Nederland uitgezonden door de Avro. In de film A Bridge Too Far (Een brug te ver), over de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog, speelde hij generaal James Gavin.

Voor zijn rol in de film Love Story uit 1970 werd hij genomineerd voor een Oscar. Onder het jongere publiek zal O'Neal vooral bekend zijn van de televisieserie Bones, waar hij de rol van de vader van de hoofdrolspeler vertolkte.

In 2001 werd bij O'Neal een vorm van leukemie vastgesteld. Tien jaar geleden kreeg hij prostaatkanker.

Op Instagram schrijft zijn zoon dat zijn vader "vandaag vredig is overleden, met zijn liefdevolle team aan zijn zijde, dat hem steunde en van hem hield zoals hij van ons zou houden".