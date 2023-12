Juventus koploper na zege op kampioen Napoli: Gatti weer reddende engel

Juventus is voor minimaal een dag koploper in de Serie A. De zwart-witten hadden in eigen huis tegen Napoli aan één doeltreffende actie genoeg: 1-0.

Napoli lijkt prolongatie van de landstitel, die het vorig jaar zo overtuigend veroverde, nu al te kunnen vergeten. In Turijn kwam de ploeg van de onlangs aangetreden coach Walter Mazzari goed voor de dag, maar deed zichzelf wel tekort.

Juventus-doelman Wojciech Szczesny hield Giovanni Di Lorenzo met geweldige reddingen tot twee keer toe van scoren af. Daarna kwam dribbelkoning Chvitsja Kvaratschelia na een flitsende counter ook oog in oog met de Pool, maar hij joeg de bal over en naast.

Minimalistisch

Het minimalistische Juventus bleef overeind en sloeg na rust zelf toe. Vorige week schonk verdediger Federico Gatti zijn club diep in blessuretijd alsnog de zege en ook nu was de noeste mandekker de matchwinner. Uit een afgemeten voorzet van Andrea Cambiaso kopte Gatti raak.

Napoli zette daarna nog alles op alles, maar kwam niet verder dan een wegens buitenspel afgekeurde treffer van Victor Osimhen.