VN-Veiligheidsraad stemt tegen wapenstilstand, maar kritiek op Israël neemt toe

De VS geldt als de belangrijkste bondgenoot van Israël en heeft als permanent lid een cruciale positie binnen de Veiligheidsraad. Toch kantelt in de VS het sentiment. Vorige week zei vicepresident Kamala Harris dat "te veel onschuldige Palestijnen zijn omgekomen in de oorlog". Gisteren blokkeerde de Amerikaanse Senaat een hulppakket voor onder meer Oekraïne en Israël.

Naar aanleiding van de actie van Guterres, stemde de Veiligheidsraad vanavond over een oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. De VS gebruikte zijn vetorecht om de resolutie tegen te houden. Dertien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad stemden dertien voor. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming.

Nadat Guterres gisteren artikel 99 gebruikte om de Veiligheidsraad bijeen te roepen, noemde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Eli Cohen, Guterres ambtstermijn "een gevaar voor de wereldvrede". Artikel 99 is het krachtigste instrument dat de secretaris-generaal tot z'n beschikking heeft en is voor het laatst ingezet in 1989.

Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas speelt de VN vooral een rol als humanitair hulpverlener, maar daarnaast klinkt de kritiek op Israël binnen de organisatie steeds luider. Tot ongenoegen van Israël. Eind oktober riep Israël al om het aftreden van Guterres nadat die had gezegd dat de aanslag van Hamas op 7 oktober "niet in een vacuüm" had plaatsgevonden.

De relatie tussen de Verenigde Naties en Israël is tot een dieptepunt gedaald. Gisteren deed VN-baas António Guterres een zeldzaam beroep op artikel 99 uit het handvest van de organisatie om de situatie in de Gazastrook onder de aandacht te brengen van de Veiligheidsraad. Guterres' resolutie voor een staakt-het-vuren haalde het vanavond net niet.

De rol van de VN in Gaza

De Verenigde Naties zijn heel belangrijk in de Gazastrook, met name door één organisatie: de UNRWA. Die organisatie is in 1949 speciaal opgericht voor Palestijnse vluchtelingen. "De Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden hebben een zekere autonomie en politieke vertegenwoordiging: de Palestijnse Autoriteit", legt hoogleraar humanitair studies Thea Hilhorst uit. "Maar er is afgesproken dat de feitelijke staatsfuncties zoals onderwijs, de gezondheidszorg, wegen, dat soort zaken door de VN worden geregeld via de UNRWA."

Sinds 7 oktober is de situatie voor de UNRWA veranderd. De organisatie vangt 1,2 miljoen gevluchte Gazanen op in gebouwen die ook worden getroffen door bombardementen. De UNRWA verloor sinds het begin van de oorlog 133 van haar eigen medewerkers in Gazastrook.