Handbalsters met een been in kwartfinale WK na winst op Oekraïne

Afbeelding ter illustratie - Foto: Orange Pictures

Eerder op vrijdag verloor Spanje verrassend met 30-22 van Tsjechië. Daardoor gaat Nederland alleen aan de leiding in groep IV met acht punten, gevolgd door Spanje en Tsjechië met ieder zes punten. De eerste twee teams gaan door naar de kwartfinales. Stroeve start Oekraïne werd op het WK van 2003 vierde en won een jaar later olympisch brons. Daarna viel het land ver terug en ontbrak op de laatste vier EK's en de laatste zes WK's. In de Deense kustplaats Fredrikshavn opende Lois Abbingh met haar eerste van in totaal acht goals in de eerste minuut de score. Oekraïne kwam vervolgens brutaal terug en op een 3-1 voorsprong. Tot 3-3 bleef het spannend. Daarna nam de Nederlandse ploeg van bondscoach Per Johansson afstand.

Lois Abbingh - Foto: Orange Pictures

"We begonnen niet scherp", zei Abbingh bij Langs de Lijn En Omstreken. "Het was geen gemakkelijk start. Daarna liepen we snel weg en was het klassenverschil te zien. Ik ben trots dat we overtuigend gewonnen hebben. Dat geeft een goed gevoel voor de rest van het toernooi." Bij rust stond Oranje, met Rinka Duijndam op doel, met 19-8 voor. Ook in de tweede helft bleef Nederland de bovenliggende partij en liep het probleemloos uit. Estavana Polman en Zoë Sprengers kregen rust tegen het op voorhand zwakste land in de poule en zaten op de tribune. Spanje is zondag de laatste tegenstander in de hoofdronde. Het is een herhaling van de WK-finale in 2019, toen de handbalsters van Oranje voor de eerste en tot nu toe enige keer wereldkampioen werden. Scenario's Bij winst gaat Nederland sowieso door en dat is ook het geval als Tsjechië zondag verliest van Brazilië. Als Nederland verliest van Spanje en Tsjechië wint van Brazilië, eindigen alle drie de teams op acht punten en komt het aan op doelsaldo.

Bo van Wetering - Foto: Orange Pictures

Om bij verlies en winst van Tsjechië op Brazilië alsnog door te gaan, mag Nederland met maximaal tien doelpunten verschil verliezen van Spanje om nog eerste te worden in de poule. Als Oranje met elf tot en met zeventien doelpunten verschil verliest, gaat het als tweede verder. Bij ruimer verlies én Tsjechische winst wordt Nederland derde en is het uitgeschakeld. Een onwaarschijnlijk scenario, maar helemaal zeker van de kwartfinales zijn de handbalsters dus nog niet. Kwartfinales? 'Loodzware opgave' Het is nu al wel zeker dat in de eventuele kwartfinale een zware kluif wacht. Olympisch kampioen Frankrijk of regerend wereldkampioen Noorwegen, een van de gastlanden, wordt de tegenstander.

Bo van Wetering - Foto: Orange Pictures