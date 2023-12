Twente klopt ondanks dramatische start Excelsior en blijft in spoor Feyenoord

In de tweede helft was het eenrichtingsverkeer naar het Kralingse doel en kreeg vooral de ingevallen Ricky van Wolfswinkel veel kansen. In de 59ste minuut maakte hij, in zijn honderdste wedstrijd voor Twente, de gelijkmaker vanaf de strafschopstip, na een handsbal van Excelsior-verdediger Siebe Horemans.

Onvermijdelijk

De druk werd steeds groter en tien minuten voor tijd viel de onvermijdelijke 3-2, opnieuw van Van Wolfswinkel en dit keer hard met het hoofd. Even later schoot invaller Younes Taha, een van de uitblinkers, snoeihard van afstand de eindstand op het bord.

Donderdag werden al twee wedstrijden gespeeld in de vijftiende speelronde van de eredivisie: PSV boekte tegen sc Heerenveen zijn vijftiende zege op rij en Feyenoord won met de nodige moeite van FC Volendam.