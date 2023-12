Acht doden door salmonellabesmetting VS en Canada, link met meloenen

Bij een salmonella-uitbraak in de Verenigde Staten en Canada zijn ten minste acht mensen overleden. Drie van hen komen uit de VS en de andere vijf uit Canada. Er zijn honderden besmettingen gemeld, die worden gekoppeld aan cantaloupe-meloenen van de merken Malichita en Rudy.

Veel van de mensen die ziek werden, zeiden voorgesneden stukjes meloen te hebben gegeten uit plastic bakjes. In beide landen zijn nu grote terugroepacties gestart voor zowel voorgesneden stukjes als hele vruchten.

In beide landen zijn sinds het begin van de uitbraak half november 359 besmettingen geregistreerd. 140 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Vermoedelijk lopen de aantallen nog op, omdat in sommige gevallen besmettingen nog moeten worden bevestigd. Het grootste deel van de besmette mensen is jonger dan vijf, of ouder dan 65.

De salmonellabacterie kan in veel soorten voedingsmiddelen voorkomen. Vaak wordt er gedacht dat het hierbij vooral gaat om dierlijke producten, zoals zalm of eieren, maar ook fruit en rauwe groenten kunnen besmet raken.

Uitdrogen

Het Voedingscentrum raadt mensen aan groente en fruit altijd eerst te wassen met water. Dat geldt ook voor fruit dat je nog gaat schillen, zoals meloen. Als op een verpakking staat dat een product al is gewassen, dan is nogmaals wassen niet nodig.

Bij besmetting kan het tot drie dagen duren voordat iemand ziek wordt, al ervaart niet iedereen klachten. Symptomen van een salmonellabesmetting zijn onder andere diarree, buikkramp, misselijkheid, koorts en hoofdpijn.

Bij risicogroepen zoals ouderen kan het voorkomen dat een salmonellabesmetting lijdt tot overlijden. Kwetsbare mensen kunnen bij besmetting uitdrogen, de nierwerking kan stoppen of de bacterie kan lijden tot bloedvergiftiging.

In augustus was er ook al een salmonella-uitbraak in de Verenigde Staten, toen zou de verspreiding verband hebben gehad met dieren. Inwoners werden toen opgeroepen niet te kussen en knuffelen met schildpadjes.