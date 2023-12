Zes Franse tieners veroordeeld voor rol bij onthoofding leraar Paty

Een Franse jeugdrechter heeft zes tieners veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen voor hun rol bij de onthoofding van een leraar door een moslimextremist.

Docent Samuel Paty werd in 2020 bij zijn school buiten Parijs vermoord, nadat hij in zijn klaslokaal Mohammed-cartoons uit het satirische blad Charlie Hebdo had laten zien tijdens een debat over vrijheid van meningsuiting. Veel moslims beschouwen afbeeldingen van de profeet Mohammed als godslastering.

De dader, een geradicaliseerde man uit Tsjetsjenië, werd na de aanslag gedood door de politie.

De rechter achtte vijf van de tieners, die destijds 14 en 15 jaar waren, schuldig aan het volgen van de geschiedenisdocent en het aanwijzen van de leraar aan de dader.

Leugen online

De zesde verdachte, die destijds 13 jaar was, is door de rechter schuldig bevonden aan liegen over het klassendebat. Ze beweerde dat Paty moslimleerlingen had gevraagd het lokaal te verlaten voordat hij de cartoons liet zien, maar het bleek dat ze niet aanwezig was geweest bij de les.

Haar vader plaatste een video online met deze leugen en riep op tot actie tegen de leraar. Hij zal later met nog zeven volwassenen terecht staan op verdenking van betrokkenheid bij de moord.

De jongeren hebben voorwaardelijke celstraffen opgelegd gekregen. Ze hebben verklaard, soms in tranen, dat ze niet wisten dat Paty zou worden vermoord, schrijven Franse media.

Leraar doodgestoken

De rechtszaak diende twee maanden nadat bij een middelbare school in de Noord-Franse stad Arras een docent werd doodgestoken. De verdachte is een 20-jarige Tsjetsjeens-Franse oud-leerling die door de inlichtingendiensten in de gaten werd gehouden vanwege radicalisering.