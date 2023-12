Speciale VN-rapporteur voor huisvesting bezoekt Nederland

De Speciale VN-rapporteur voor adequate huisvesting, Balakrishnan Rajagopal, brengt vanaf maandag een officieel bezoek aan Nederland. De rapporteur komt onder meer naar asielzoekerscentra kijken.

Hij "zal onderzoek doen naar de beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid en toegankelijkheid ervan, dakloosheid en welke maatregelen Nederland onderneemt om ervoor te zorgen dat het recht op adequate huisvesting van toepassing is voor alle bevolkingsgroepen in het land", staat in een bericht van de Verenigde Naties.

De rapporteur zal Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Groningen aandoen. Of hij ook het aanmeldcentrum in Ter Apel bezoekt, is niet bekendgemaakt. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, noemt de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers "ronduit zorgwekkend".

Het bezoek duurt tot 21 december. Rajagopal, een Amerikaan, is hoogleraar recht en ontwikkeling aan de vooraanstaande Amerikaanse universiteit MIT. Hij zal een rapport schrijven over zijn bezoek aan Nederland, dat in maart volgend jaar gepresenteerd wordt aan de VN-Mensenrechtenraad.