Holland Series stopgezet, bond beslist zaterdag of titel wordt toegewezen

"Het is zuur als je al zo'n kort seizoen hebt, dat er dan vlak voor de finish een einde aan komt", stelt Stefaan Eskes, algemeen directeur van de honkbalbond. "We hadden nog hoop dat er gesproken kon gaan worden volgende week, maar die deur is inderdaad dicht. We zijn teleurgesteld. De teams vooral. Ze hadden graag de laatste vijf duels nog gespeeld."

Twee overwinningen waren de honkballers van Amsterdam Pirates verwijderd van de landstitel. Met een 2-0 voorsprong in de Holland Series (best-of-seven) tegen de Rotterdamse aartsrivaal Neptunus was de zesde titel binnen handbereik.

"Daarom is het zuur dat we het niet kunnen afmaken", vervolgt Eskes. "Maar we willen ons begripvol opstellen, de belangen zijn bij ons ook kleiner. We hadden alleen wel gehoopt dat er een lijn getrokken kon worden. Als het zometeen vier weken stilligt, betekent dat ook vier weken niet trainen. Voordat je dan weer opgestart bent, ben je zes weken verder. Dan zitten we in een periode van het jaar waarin het weer echt te slecht wordt om nog buiten te sporten."

Kampioenschap? 'Er zijn drie opties'

Opvallend detail is dat de Holland Series een week later van start gingen dan gepland, uitgerekend vanwege een coronauitbraak bij Amsterdam. Daardoor werd een duel met opnieuw Neptunus tijdens de play-offs uitgesteld en op een later tijdstip ingehaald. Was dat niet gebeurd, dan waren de Holland Series mogelijk - net voor het aanscherpen van de maatregelen - op sportieve gronden beslist.

De bond beraadt zich nog over de vraag of er dit seizoen een kampioen wordt uitgeroepen. Dat is geen eenvoudig besluit: Amsterdam stond weliswaar 2-0 voor in de Holland Series, maar in de reguliere competitie was Neptunus de sterkste.