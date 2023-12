'Rupsje Nooitgenoeg' meldt zich voor WK 2027: VS en Mexico concurrent KNVB

Niets blijkt minder waar, want vrijdagavond maakten de VS en Mexico hun gezamenlijke kandidatuur officieel bekend.

Vrijdagochtend leverde Nederland de plannen in voor de organisatie van een 'knus' WK met buurlanden Duitsland en België. De Jong sprak daarbij het vermoeden uit dat de ambities van de Verenigde Staten, dat in 2025 het WK voor clubs, in 2026 het WK voor mannen (met Canada en Mexico) en in 2028 de Olympische Spelen, gestild zouden zijn.

"Het risico bestaat dat van hen het beeld ontstaat van Rupsje Nooitgenoeg". Dat opperde Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, over de mogelijke kandidatuur van de Verenigde Staten en Mexico voor de organisatie van het WK voor vrouwen in 2027.

Daarmee zijn er drie kapers op de kust voor het WK in 2027. Naast Nederland, Duitsland en België en de VS en Mexico is ook Brazilië in de race als organisator. Zuid-Afrika heeft zich teruggetrokken als kandidaat.

Twee eerdere WK's in Verenigde Staten

Twee keer eerder werd het WK voor vrouwen in de Verenigde Staten georganiseerd. In 1999 zegevierde het gastland door in de Rose Bowl in Pasadena China te verslaan na strafschoppen. Vier jaar later kroonde Duitsland zich in Los Angeles tot wereldkampioen.

In 2019 werden de Amerikaanse vrouwen in de finale tegen Oranje voor de vierde keer wereldkampioen, een aantal waarmee de VS recordhouder is.

De FIFA neemt in mei 2024 een besluit over wie het WK mag organiseren.