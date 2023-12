Leven in snikheet Dubai: vitamine D-tekort en schuilen in de supermarkt

De klimaattop is dit jaar op een van de warmste plekken ter wereld, in Dubai. Het is er nu winter en dat betekent maxima van zo'n 25 tot 28 graden. Maar in de zomer is het een heel ander verhaal: dan is 40 graden meer regel dan uitzondering. Het is ook al meerdere keren voorgekomen dat het kwik naar boven de 50 graden steeg. De hoge temperaturen in combinatie met de luchtvochtigheid maken het op sommige dagen ondraaglijk om buiten te zijn.

Hoe ervaren inwoners van Dubai die smoorhete zomers? Gynaecoloog Aagje Bais is Nederlands, maar woont en werkt in Dubai. Ze vertelt wat ze ziet bij haar patiënten: "Je zou het niet verwachten, maar mensen hier hebben heel vaak een vitamine D-tekort."

Vitamine D krijg je via je huid als die in contact komt met de zon. Maar "omdat mensen hier zes van de twaalf maanden binnen zitten, worden ze juist heel weinig aan de zon blootgesteld". En een ander gevolg daarvan is overgewicht.

Bais zegt dat mensen zich ook wel aanpassen. "Je gaat hardlopen in de mall, wat meer naar de sportschool." Zonder airconditioning is het niet uit te houden. "Het leven verschuift dan naar de avond en vroege ochtend." In de winter is het hierdoor wel extra genieten, zegt Bais. "Nu neemt iedereen het ervan."

'Schuilen in de supermarkt'

Op straat staat een groepje mannen. Ze komen uit Sri Lanka en zijn naar Dubai gekomen om te werken. Ze maken auto's schoon. Dat is in dit weer goed te doen, vertelt een van hen. In de zomer niet. "Je shirt is binnen de kortste keren doordrenkt met zweet, soms trek ik het tussendoor uit om te wassen." Het kan zo heet worden, dat hij gaat schuilen in de supermarkt. "Daar is airconditioning".

In de Emiraten wonen veel migranten uit bijvoorbeeld India of Pakistan. Zij doen het werk in de zon. Inmiddels is het in de zomer verboden om op het heetste moment van de dag, tussen 12.00 en 15.00 uur, buiten te werken. Maar volgens Joey Shea van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is dat niet genoeg.

"Het is ook voor twaalven en na drieën heel heet. En we hebben ook gevallen gehoord waarbij werknemers gewoon moesten doorwerken." Shea vertelt over het 'kavala-systeem': veel migranten komen hier op uitnodiging van de werkgever. Die bepaalt daardoor de juridische status van een werknemer en kan daardoor ook besluiten of iemand in het land kan blijven. "Ze zullen zich daardoor niet snel in een vakbond verenigen, of om hitteverlof vragen, bijvoorbeeld."