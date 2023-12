Onderschepte zeilboot met 10 vluchtelingen vertrok uit Den Oever

Een zeilboot met tien vluchtelingen die vorige week op de Noordzee is onderschept, is vermoedelijk vertrokken uit de haven van Den Oever, vlak bij de Afsluitdijk. Dat meldt NH Nieuws.

De boot werd op 2 december 55 kilometer ten westen van de Noord-Hollandse kust ontdekt tijdens een patrouillevlucht van de Kustwacht. Daarop voer een boot van die dienst naar de zeilboot. Aan boord troffen medewerkers twee Nederlanders van 29 en 39 jaar. Eén van hen woont in Den Helder, de ander heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Met toestemming van de Nederlanders werd een luik naar de kajuit van het schip geopend, waar tien vluchtelingen werden aangetroffen. Het gaat volgens de regionale omroep om Albanezen en Vietnamezen. Ze waren vermoedelijk op weg naar het Verenigd Koninkrijk.

De zeilboot is onder begeleiding naar IJmuiden gevaren, waar de vluchtelingen zijn overgedragen aan de marechaussee. Ze gaan het vreemdelingentraject in. De Nederlandse mannen zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

"Wat de Kustwacht aantrof op het zeiljacht kennen we van beelden elders in Europa en het gebeurt dus ook op de Noordzee. Een ernstig vergrijp, dat we de komende tijd verder gaan onderzoeken", zegt officier van justitie Anne de Leeuw, die zich bezighoudt met mensenhandel.

Het zeiljacht is in beslag genomen.