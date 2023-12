Stolz met overmacht sterkste op 1.000 meter in Polen, WB-brons Otterspeer

Jordan Stolz is weer helemaal op stoom in de wereldbekers. Na zijn zege op de 1.500 meter vorige week in Stavanger was de 19-jarige Amerikaan vrijdag ook de snelste op de 1.000 meter in het Poolse Tomaszów. Hein Otterspeer veroverde bij zijn eerste 1.000 meter van dit wereldbekerseizoen brons. Stolz begon dit wereldbekerseizoen met een derde plaats op de 1.000 meter en sloeg vervolgens het toernooi in Peking over. De wereldkampioen op drie afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter) moest daardoor vorige week in de B-groep starten. Hij zette daar wel de snelste tijd van de dag neer, maar werd niet beloond met een medaille. Stolz promoveerde dankzij zijn winst in de B-groep wel weer en pakte in Polen het goud op de kilometer.

Bekijk hier een interview met Hein Otterspeer na de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Tomaszów. - NOS

Met 1.08,64 was de Amerikaan verreweg de snelste. Nummer twee Ryota Kojima uit Japan was ruim een seconde langzamer: 1.09,73. Kjeld Nuis, de winnaar van de laatste twee 1.000 meters in de wereldbeker, moest het toernooi in Polen aan zich voorbij laten gaan. Door koorts kon hij niet afreizen naar Tomaszów. Otterspeer reed dit seizoen tot nu toe alleen nog maar 500 meters en stond bij de derde wereldbeker van het seizoen voor het eerst aan de start van een 1.000 meter. En hij zette, net als vorig jaar op de baan in Tomaszów, de derde tijd neer: 1.09,80. Otterspeer ontevreden Maar de 35-jarige Nederlander was allesbehalve tevreden met zijn race. "Ik reed een heel slordige rit voor mijn doen, er zaten heel veel misslagen in. Dat stemde me zo ontevreden, dat ik meteen van het middenterrein afliep." "Maar dan zie je toch iedereen stukgaan", aldus Otterspeer, die zijn race zelf kort en krachtig omschrijft als "poeprit". "Dat dit nog een podium oplevert, had ik niet verwacht. Ik reed voor mijn gevoel zeker niet goed genoeg voor het podium. Ik had graag meer laten zien, maar podium is podium."