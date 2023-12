Stolz met overmacht sterkste op 1.000 meter in Polen, brons Otterspeer

Jordan Stolz is weer helemaal op stoom in de wereldbekers. Na zijn zege op de 1.500 meter vorige week in Stavanger was de 19-jarige Amerikaan vrijdag in het Poolse Tomaszów de snelste op de 1.000 meter. Hein Otterspeer veroverde bij zijn eerste 1.000 meter van dit wereldbekerseizoen brons.

Stolz begon dit wereldbekerseizoen met een derde plaats op de 1.000 meter en sloeg vervolgens het toernooi in Peking over. De wereldkampioen op drie afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter) moest daardoor vorige week in de B-groep starten.

Hij zette daar wel de snelste tijd van de dag neer, maar werd niet beloond met een medaille. Dat goud was voor de snelste van de A-groep: Kjeld Nuis. Stolz promoveerde dankzij zijn winst in de B-groep wel weer en pakte in Polen het goud op de kilometer.