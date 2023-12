Zilver voor Kok op 500 meter in Tomaszów, Wiklund klopt Groenewoud en Schouten

Femke Kok is bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów tweede geworden op de 500 meter. Alleen de Zuid-Koreaanse Kim Min-sun was sneller dan de regerend wereldkampioene.

Ook op de 3.000 meter was er Nederlands eremetaal. Marijke Groenewoud eindigde als tweede achter Ragne Wiklund. Irene Schouten pakte het brons.

Geen medaille voor olympisch kampioene

Grootste verrassing op de eerste 500 meter van het weekend was dat Erin Jackson, olympisch kampioene op de kortste sprintafstand, niet op het podium eindigde. De Amerikaanse, die al twee keer een wereldbeker won dit seizoen, kwam met een tijd van 38,17 niet verder dan de vierde plaats.

Kok was in haar rit gekoppeld aan Kimi Goetz, de winnares van de eerste wereldbekerrace over 500 meter van dit seizoen. De opening van de Nederlandse was sneller dan in de afgelopen wereldbekers, maar Goetz bleef dicht bij haar in de buurt.

In de laatste bocht kwam Kok onder de Amerikaanse door, waarna ze de rit nog met een redelijk ruim verschil won in 37,95. In de slotrit dook Kim, die vorige week in Stavanger ook de snelste was op de kortste sprintafstand, daar met 37,82 nog net onder.