Bohemian Rhapsody voor twintigste keer op 1 in jubileumeditie Top 2000

Bohemian Rhapsody voert de 25ste editie van de Top 2000 aan. Daarmee wordt de lijst voor de twintigste keer afgesloten met "any way the wind blows", de slotwoorden van het lied van de Britse band Queen, zo maakte NPO Radio 2 bekend.

Slechts vijf keer in het bestaan van de lijst werd het nummer van de troon gestoten. Ook dit jaar gaven luisteraars te kennen dat de Britse hit uit 1975 hoort bij de jaarafsluiting. "De top 10 bestaat uit nummers die inmiddels net zo bij de jaarwisseling horen als oliebollen, champagne en vuurwerk", zei zendermanager Peter de Vries van NPO Radio 2 vorig jaar al.

Tot 15.00 uur vanmiddag konden luisteraars stemmen, waarna de zender de top 10 bekendmaakte. Op nummer 2 staat Roller Coaster van Danny Vera, het nummer dat vorig jaar ook de tweede plaats behaalde en in 2020 zelf op nummer 1 stond. Op nummer 3 staat Hotel California van Eagles, een plaat die ook al jaren goed scoort.