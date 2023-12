Meer zwemgoud Nederland: ook Schouten en Toussaint Europees kampioen

Tes Schouten heeft bij de EK kortebaan in Otopeni haar eerste grote titel op een internationaal toernooi behaald: ze won met overmacht de 200 meter schoolslag. Kira Toussaint werd eveneens Europese kampioene, op de 50 meter rugslag. Bij de vorige twee EK's won ze dit onderdeel ook al. Nederland staat na vier EK-dagen nu op drie gouden medailles. Arno Kamminga zegevierde gisteravond op de 100 meter schoolslag. Het toernooi duurt nog tot en met zondag.

De 29-jarige zwemster wint de 50 meter rugslag bij de EK kortebaan in 25,82. Het is haar derde opeenvolgende titel op dit onderdeel. - NOS

De 22-jarige Schouten haalde met een tijd van 2.16,09 wederom een hap van haar nationale record af. De Bodegraafse snelde donderdag met 2.16,98 dik onder haar eerdere toptijd, maar in de avond werd ze snipverkouden. Een dag later bleek haar dat niet in de weg te zitten. Schouten vloog weg, zette de rest direct op grote achterstand en zwom zelfs even onder het wereldrecord (2.14,57). Dat redde ze niet, maar de Europese titel wel. Schouten: 'Wilde goud halen en dat is gelukt' Van een geduldige opbouw van haar race was volgens Schouten geen sprake: "Ik begon gewoon maximaal en hoopte dat ik het zou volhouden. De laatste 25 meter waren zwaar, maar een dik PR, blij mee. Ik wilde goud halen dat is gelukt. Ik kan niet klagen."

Tes Schouten - Foto: EPA

De Deense Thea Blomsterberg finishte op ruime afstand als tweede en de Tsjechische Kristyna Horska werd derde. Titel en finaleplaats Toussaint: 'Trots en blij' Tien minuten na Schouten bezorgde Toussaint op de 50 meter rugslag Nederland opnieuw een gouden plak. De 29-jarige Toussaint bleef de Zweedse Louise Hansson (26,23) en de Française Analia Pigrée (26,28) ruim voor. Tessa Giele werd in 26,56 verdienstelijk vijfde. "Ik ben superblij", zei Toussaint. "Ik was best zenuwachtig. Mijn doel was dit hele seizoen drie op een rij, dat is gelukt. Daarom ben ik heel trots en blij." Eerder op de avond plaatste Toussaint zich ook nog als vierde voor de finale van de 100 meter rugslag. Voor Lotte Hosper waren de halve finales het eindstation.

Kira Toussaint - Foto: Pro Shots

Titelhoudster Toussaint was met een tijd van 57,35 met afstand de snelste in de eerste halve finale van de 100 meter rugslag. Hosper kwam er met 59,41 niet aan te pas en werd laatste in deze heat en veertiende in totaal. In de tweede halve finale zette de Britse Medi Harris veruit de snelste tijd neer (56,66) en doken ook de Britse Kathleen Dawson (57,17) en de Française Mary-Ambre Moluh (57,22) nog onder de tijd van Toussaint.

Toussaint won bij de vorige EK kortebaan in 2021 vier gouden medailles: op de 50 meter rugslag, de 100 meter rugslag, de 200 meter rugslag en de 4x50 meter wisselslag gemengd. Dit toernooi kwam ze in de afgelopen dagen tot een vierde plaats (4x50 meter wisselslag), vijfde plaats (4x50 meter vrije slag) en zesde plaats (200 meter rugslag). Giele redde het niet in de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Met 57,84 zette ze de elfde tijd neer. De Duitse Angelina Köhler was met 55,76 een klasse apart. Corbeau maakt indruk Casper Corbeau en Arno Kamminga drongen met gemak door tot de finale van de 200 meter schoolslag. Corbeau was de snelste en Kamminga klokte de tweede tijd.

Caspar Corbeau - Foto: ANP