Turnbond wil alle risico's vermijden en meldt equipe af voor EK turnen

Vanwege het zowel in Nederland als in andere landen sterk oplaaiende coronavirus heeft de Nederlandse turnbond KNGU besloten de nationale ploeg in december niet af te vaardigen naar de Europese kampioenschappen in Turkije. De KNGU wil, na overleg met de medische staf en sportkoepel NOC*NSF, elk risico op besmetting uitsluiten.

"We nemen onze verantwoordelijkheid als land waarin het virus op dit moment zo heftig is en nemen geen risico's", laat technisch directeur Mark Meijer weten. "De veiligheid van de sporters en de begeleiding staat voorop. Uiteraard hebben we begrip voor de lastige situatie van onze sporters en het feit dat zij een groot toernooi als de EK zullen moeten missen."

Vervangend toernooi

De turnbond onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een vervangend toernooi te organiseren voor de turners. Die wedstrijd zou moeten plaatsvinden in Heerenveen, waar in december een nieuwe turnhal geopend zal worden.

De EK turnen zouden aanvankelijk gehouden worden in april (in Parijs voor de vrouwen en Bakoe voor de mannen), maar door de coronapandemie werd het toernooi in zijn geheel verplaatst naar Bakoe. Vorige week werd bekend dat het evenement is verplaatst naar het Turkse Mersin.