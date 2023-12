Uitvaart Shane MacGowan met zingende fans langs route rouwstoet

Onder grote belangstelling is in Dublin afscheid genomen van Shane MacGowan, de leadzanger van de Iers-Engelse folkpunkband The Pogues. MacGowan overleed vorige week op 65-jarige leeftijd.

De kist met het lichaam van MacGowan lag in een glazen koets die door paarden door de Ierse hoofdstad werd getrokken. Langs de route van de rouwstoet stonden honderden mensen. De sfeer was volgens de BBC eerder feestelijk dan verdrietig.

Een fanfare liep een tijd voor de stoet uit. Ze speelden hits van de overleden zanger. Ook zongen en speelden fans en muzikanten nummers van The Pogues toen de koets voorbij kwam.

De koets werd vervolgens naar een kerk in Tipperary gebracht, een plaats ten zuidwesten van Dublin. Veel bekende vrienden van MacGowan waren daarbij aanwezig, zoals U2-zanger Bono, de Ierse zangeres Imelda May en acteur Johnny Depp.

Na de dienst maakt de koets nog een rijtoer door de omgeving van Tipperary. Later wordt MacGowan in besloten kring gecremeerd.

Grote successen

Shane MacGowan had in de jaren 80 en begin jaren 90 grote successen met The Pogues. Hun bekendste nummer is het kerstnummer Fairytale of New York, een duet met Kirsty MacColl.

MacGowan bracht ook solomateriaal uit en werkte samen met onder anderen Nick Cave, Steve Earle en Sinéad O`Connor. Hij bracht het grootste deel van zijn leven door in Londen.