Bijna 40.000 schapen dood door blauwtong, geiten nauwelijks getroffen

Ruim 37.000 schapen zijn doodgegaan door blauwtong. Vooral volwassen schapen (ouder dan één jaar) zijn getroffen door het virus, blijkt uit een analyse van het laboratorium Royal GD.

Met blauwtong besmette herkauwers kunnen te maken krijgen met opgezwollen gewrichten, mank lopen en kwijlen. Afgelopen 6 september werd bekend dat het virus in Nederland was aangetroffen. Nederland telde toen ruim 900.000 schapen.

In drie maanden tijd is daarna op ruim 5500 locaties blauwtong vastgesteld, zo blijkt uit de analyse. In de monitoring zijn gegevens tot en met eind oktober meegenomen.

Bij veehouderijen die te maken hebben gehad met blauwtong ging gemiddeld een kwart van de schapen dood. Het is nog niet duidelijk waarom voornamelijk volwassen schapen bezweken aan het virus, in vergelijking met lammeren.

Onder geiten, die ook behoren tot herkauwers, is haast geen sterfte door blauwtong vastgesteld. De sterftecijfers van andere herkauwers, zoals runderen en alpaca's, zijn niet meegenomen in de analyse.

Begin oktober maakten we deze video in de stal van Co de Wildt, die veel schapen dood zag gaan: