Verstappen bij prijzencircus Bakoe: 'Als ik er volgend jaar tien win, is het ook goed'

Wat moet je nog vragen? Wat is er nog te vertellen na een eentonig Formule 1-seizoen? Max Verstappen gaf vandaag zelf het antwoord en sloot daarmee een persconferentie van autosportfederatie FIA na luttele minuten af, omdat geen enkele journalist meer een hand opstak. "Het was nogal een lang seizoen voor iedereen. Logisch dat de vragen op zijn", grinnikte hij. En weg was de wereldkampioen. Na negentien grand prix-zeges moest Verstappen nog één keer opdraven om terug te blikken op het seizoen waarin hij zijn derde wereldtitel op rij veroverde. Veel had hij niet meer te melden. "2023 was een erg goed jaar. Dit soort seizoenen maak je niet vaak mee. Het is schaars, dus het is zaak ervan te genieten. En dat hebben we gedaan", zei hij. Plaats van bestemming: Bakoe, Azerbeidzjan. Aanleiding: het jaarlijkse gala, waar de FIA alle autosport-wereldkampioenen in de schijnwerpers zet. En de topdrie van de Formule 1. De koningsklasse krijgt op het gala als grootste blikvanger altijd 'the royal treatment'. Pérez ontbreekt, Hamilton is er wel weer En dus was er een obligate persconferentie met Verstappen, teamgenoot (en nummer twee in de WK-eindstand) Sergio Pérez en Lewis Hamilton (derde). Althans: dat was de bedoeling. Pérez kwam ondanks een toezegging van Verstappen ("Checo komt zo") niet eens opdagen. De stoel van de Mexicaan bleef leeg. Waarom? Dat bleef een raadsel. Hamilton was er wel. Een bijzonder en beladen moment. De zevenvoudig kampioen had het gala geboycot sinds 2021 vanwege de omstreden apotheose toen in Abu Dhabi. Hamilton werd daar onttroond door Verstappen.

Lewis Hamilton - Foto: Pro Shots

Gestoken in een opvallende zwartwitgeblokte outfit kon Hamilton het niet laten een sneer uit te delen. Dat had niets te maken met het verlies van zijn wereldtitel. Hamilton richtte zijn pijlen op iets anders. "Bakoe is een mooie stad. Fijn om hier te zijn", trapte hij braaf af. Daarna kwam het venijn. "De FIA is gevestigd in Parijs en zegt voortdurend dat duurzaamheid zo belangrijk is. Dus ik snap niet zo goed waarom we hier met zoveel mensen naartoe zijn gevlogen." Aanval belangenverstrengeling Wolff En er was nog meer irritatie bij de getergde Brit, die al twee jaar geen grand prix heeft gewonnen. Het steekt Hamilton dat de FIA eerder deze maand de aanval inzette op zijn teambaas Toto Wolff en diens echtgenote Susie, die de vrouwelijke raceklasse F1 Academy leidt. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling. Inmiddels heeft de FIA die aantijging ingetrokken, nadat de Formule 1-teams unaniem hadden verklaard dat ze niet achter de beschuldiging zaten. Hamilton toonde zich niettemin nog steeds woest over de kwestie. "Een onacceptabele aanval, zonder bewijs en steekhoudende argumenten. Ontzettend triest dat hoge functionarissen in de autosport twijfelen aan Susie's integriteit. Heel teleurstellend." Verstappen hoefde geen woorden vuil te maken aan de kwestie-Wolff. Hij kreeg er geen vragen over. Geroutineerd vatte de 26-jarige Red Bull Racing-coureur desgevraagd wel zijn seizoen samen in een paar oneliners. "Besef ik al wat we hebben gepresteerd? Ja, natuurlijk. We hebben heel erg veel gewonnen als team, maar we hebben ook heel veel plezier gehad. Het is geweldig om met deze mensen te werken." Eerder deze week was Max Verstappen in Amsterdam om mee te doen aan een simrace.

Max Verstappen rijdt mee in een simrace en moet zijn meerdere erkennen in een 24-jarige ICT'er: Floris Wijers. - NOS

Verstappen: "Negentien zeges, dat gaat waarschijnlijk volgend jaar niet nog een keer lukken. Veel beter kan het niet. Ik hoef er ook geen twintig te winnen. Als ik volgend jaar tien GP-zeges pak en weer wereldkampioen word is het toch ook goed?" De concurrentie kan de borst natmaken: Verstappens honger is nog niet gestild. Hij verwacht wel meer strijd in 2024. "Afgelopen seizoen waren wij erg sterk en constant, maar de tegenstanders erg wisselvallig. Dat maakte het voor ons vrij eenvoudig. Volgend jaar zullen Mercedes, Ferrari en McLaren er dichter op zitten." Daar zullen die renstallen wel keihard voor moeten werken, denkt Verstappen. "Onze RB19 was erg goed, maar niet perfect. Er waren echt wel wat zwakke plekjes. Die gaan we op de RB20 wegwerken."