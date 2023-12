Voorlopig geen asielzoekers in Udens hotel, rechter geeft omwonenden gelijk

De opvang van 300 asielzoekers in een hotel van Van der Valk in Uden gaat voorlopig niet door. De gemeente Maashorst moet eerst een besluit nemen over de vergunningaanvraag van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), zodat omwonenden de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken. Dat bepaalde de rechtbank vandaag.

Nadat in juli bekend was geworden dat de gemeente voor drie jaar asielzoekers wilde opvangen in het hotel stapte een groep van 32 omwonenden vorige week naar de rechter om uitstel te vragen. Doordat de vergunningaanvraag niet op orde was, konden de omwonenden geen bezwaar maken.

De omwonenden voelen zich in het hele proces niet gehoord. Ze zeggen niet zozeer tegen de opvang te zijn, maar wel tegen de gang van zaken. Zo hebben ze geen duidelijkheid over de samenstelling van de groep asielzoekers. Als die eenmaal hun intrek in het hotel hebben genomen, is volgens de bewoners sprake van een onomkeerbare situatie.

De gemeente stelt op haar beurt dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om de asielzoekers op te vangen. Ook is er volgens de gemeente op voorhand geen reden om aan te nemen dat de vergunning zal worden geweigerd.

Daarom wilde de gemeente de opvang doorzetten. Vlak voordat de zaak diende kwam de gemeente nog met een gedoogbeschikking voor de vergunningaanvraag.

'Belangen omwonenden niet vergeten'

De rechtbank vindt dat de gemeente de belangen van omwonenden niet mag vergeten, ze bleek tijdens de uitspraak vandaag. "De gemeente geeft namelijk zelf aan dat de onderzoeken naar de gevolgen van de asielopvang voor de leefomgeving nog niet zijn afgerond", aldus de rechtbank.

"Dit rijmt niet met de stelling van de gemeente die erop neerkomt dat met de zorgen, zienswijzen en belangen van betrokkenen rekening is gehouden", citeert Omroep Brabant de voorzieningenrechter. "Daarnaast heeft de gemeente nog altijd geen besluit genomen waartegen omwonenden bezwaar kunnen maken. Hierdoor zien de omwonenden zich terecht voor een voldongen feit gesteld."

De gemeente moet nu eerst een besluit nemen over de vergunningaanvraag. Daarna hebben omwonenden twee weken de tijd om bezwaar te maken.

COA teleurgesteld

Het COA betreurt de uitspraak van de rechter. Medewerkers stonden klaar om aanstaande maandag de eerste bewoners op te vangen, maar dat gaat dus niet door.

"Heel jammer. We weten allemaal hoe hoog de nood is. Kijk maar naar de beelden van Ter Apel. Dit was een welkome aanvulling geweest, maar helaas", reageert COA-woordvoerder Caroline van Dullemen bij Omroep Brabant.

Ze neemt de gemeente niets kwalijk. "We hebben een goede samenwerking. Dit laat zien hoe moeilijk het is om opvang te realiseren."