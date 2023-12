Russen en Belarussen mogen onder neutrale vlag naar Olympische Spelen in Parijs

Russische en Belarussische atleten mogen als neutrale sporters meedoen met de Olympische Spelen van Parijs 2024. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekendgemaakt. De atleten die zich plaatsen zullen onder neutrale vlag deelnemen. Russische en Belarussische volksliederen en logo's zijn verboden.

Russische en Belarussische landenteams mogen niet meedoen aan de Spelen in Frankrijk, staat in het besluit van het IOC. Ook krijgen Russische en Belarussische regeringsfunctionarissen geen accreditatie of uitnodiging voor de Spelen.

Het IOC meldt expliciet dat atleten uit Rusland en Belarus die de oorlog actief steunen, als soldaat actief zijn of bij de nationale veiligheidsdiensten werken, niet worden toegelaten tot de Spelen.

Sporters uit Rusland en Belarus werd lange tijd deelname aan internationale wedstrijden geweigerd wegens de Russische inval in Oekraïne van februari 2022. Sindsdien hebben verschillende sportbonden atleten uit beide landen weer toegestaan om onder neutrale vlag deel te nemen.

