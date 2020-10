Voorzitter Hockey Hoofdklasse CV: 'Besluit minister Van Ark inconsequent'

"Ik kan de regels nu niet voor nog meer sporten oprekken. We moeten het virus eronder krijgen en we hebben dit niet voor niets besloten", liet de minister van Medische Zorg en Sport weten.

"We zullen blijven aandringen op het weer continueren van de hoofdklasse hockey", zegt Tjeerd Boven, voorzitter van de Hockey Hoofdklasse CV, de koepelorganisatie die de collectieve belangen van de clubs in de hoofdklasse behartigt. Boven hoopt dat de hoogste Nederlandse hockeyklasse over anderhalve week weer opgestart kan worden.

Boven noemt de beslissing van de minister inconsequent. "Jammer dat er een uitzondering is gemaakt voor de ere- en eerste divisie voetbal en dat dat nu doorgezet is naar de dames eredivisie, omdat dat gekwalificeerd is als amateursport. Wat is dan het verschil met dameshockey?"

Ook als Van Ark had besloten alleen het mannenvoetbal door te laten gaan, had Boven dat niet consequent gevonden. "Dat was ook een vreemde scheiding geweest. De onderkant van de eerste divisie voetbal kun je prima vergelijken met de bovenkant van de hoofdklasse hockey, qua budgetten en de manier waarop het tophockey is georganiseerd en wordt uitgevoerd."

Praten over voorwaarden

De voorzitter van de Hockey Hoofdklasse CV kijkt hoopvol naar het volgende ijkpunt voor de coronabesmettingen over anderhalve week. "Als de besmettingen stabiliseren of liever zelfs dalen, kunnen we gaan praten over de voorwaarden waaronder we de tophockeycompetities kunnen hervatten. Dat zou fantastisch zijn."