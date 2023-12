Gerommel in talkshowland, 'aan kijker wordt nauwelijks gedacht'

Khalid & Sophie verhuist naar de late avond, Eva Jinek gaat voor AVROTROS een programma op de vooravond maken, Op1 gaat stoppen en Matthijs van Nieuwkerk komt terug op televisie met een wekelijks programma bij RTL. Kortom: het zijn roerige tijden in talkshowland.

"Voor de kijker is het alleen maar onduidelijk; waarom blijft niet gewoon eens een tijdje alles hetzelfde?", zegt tv-kenner Eric de Munck. Zijn antwoord is eenvoudig: omroeppolitiek. "En ik heb al veel gezien, maar dit slaat wel echt alles." Voor hem is het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat Khalid & Sophie naar de late avond gaat. "Kijk maar naar de kijkcijfers. Die zijn gewoon niet goed."

Talkshow Op1 begon in 2019 nadat Jinek van de NPO naar RTL was vertrokken en Jeroen Pauw stopte met zijn talkshow. Het programma werd gepresenteerd door wisselende duo's namens verschillende omroepen: de EO, Omroep MAX, WNL en BNNVARA. Die laatste omroep werkte vanaf augustus dit jaar niet meer mee. Aanleiding was een "verschil van inzicht over de aansturing en invulling".

Dat het programma gaat stoppen, viel woensdag rauw op het dak van de redactie van het programma. Zij moesten in het AD lezen dat het programma na volgend jaar zomer stopt. De redactie stuurde daarom een boze brief aan NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. Daaruit blijkt dat de redacteuren woedend zijn.

Volgens de briefschrijvers moest het programma onder "allesbehalve normale omstandigheden" groeien, terwijl presentatieduo's wisselden en "omroepbaasjes" met elkaar "in de clinch" lagen. "Maar de redactie liet zich niet uit het veld slaan en concentreerde zich zonder uitzondering op maar één ding: het maken van een stevig journalistiek programma in dienst van de kijker."

'Kijker als sluitpost'

Mediahistoricus en emeritus hoogleraar mediastudies Huub Wijfjes denkt niet dat er bij de nieuwe programmering veel aan die kijker is gedacht. "De spelletjes en verontwaardiging van omroepdirecteuren die je nu ziet, helpen absoluut niet mee. Die mensen zijn alleen maar bezig met hun eigen belang en eigen omroepen, met de kijker als sluitpost. Het is tekenend voor de slechte sfeer in Hilversum."

De Munck is van mening dat presentatoren nog altijd een flinke vinger in de pap hebben. "Natuurlijk wil Eva Jinek vier dagen in de vooravond een programma maken, maar de kijker is haar op de late avond gewend. En dan gaat ze het vier dagen doen. Waarom niet vijf, zes of misschien wel zeven dagen per week, zoals je in de Verenigde Staten veel ziet? Dat is nou in het belang van de kijker."