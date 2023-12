RTL krijgt kritiek om 'overhaast' aantrekken Van Nieuwkerk

Waarom heeft RTL niet gewacht met het aantrekken van Matthijs van Nieuwkerk tot het onderzoek naar de werkcultuur bij de NPO is afgerond? Die vraag stelt Martin van Rijn, de voorzitter van de onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen, die dit onderzoek uitvoert. De resultaten worden eind januari verwacht.

"De overstap is een afweging die bij RTL ligt", zegt Van Rijn tegen persbureau ANP. "De commissie vraagt zich wel af waarom niet is gewacht op de uitkomsten van het onderzoek. Zeker nu is aangekondigd dat het rapport binnenkort verschijnt."

Van Nieuwkerk is sinds eind 2022 niet meer op tv geweest. Hij legde destijds zijn werk voor BNNVARA neer na het verschijnen van een uitgebreid artikel in de Volkskrant over de angstcultuur bij zijn succesprogramma De Wereld Draait Door.

Van Rijn benadrukt dat hij hoopt dat er geleerd wordt van het verleden omdat de effecten "die de gebeurtenissen op de medewerkers hebben gehad en nog steeds hebben, groot zijn". Ook zegt hij ervan uit te gaan dat alle betrokkenen "de aanbevelingen van ons rapport ter harte zullen nemen".

'Meldingsbereidheid wordt kleiner'

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, noemt het pijnlijk dat RTL in zee gaat met Van Nieuwkerk voordat de commissie-Van Rijn zijn werk heeft voltooid. "Het feit dat het rapport niet wordt afgewacht is pijnlijk voor alle melders die de moed hebben verzameld om hun ervaringen te delen. En het zal, vrees ik, de meldingsbereidheid verder verkleinen", zei Hamer tegen het ANP.

RTL is sinds begin dit jaar onderdeel van het Mediapact Respectvol Samenwerken, dat staat voor een veilige werkomgeving in de mediawereld. Het pact kwam tot stand na de misstanden achter de schermen van het programma The Voice of Holland en gaat onder meer over 'het gesprek met elkaar aangaan'.

"Dat hebben wij gedaan, en dat heeft Matthijs ook gedaan", zei RTL-directeur Peter van der Vorst hierover. "Hiermee is wat ons betreft de weg vrij voor een rentree op tv. En wij zijn blij dat Matthijs hiervoor het RTL-podium heeft gekozen."

Bij RTL zegt Van der Vorst te willen wachten op de uitkomst van het onderzoek, maar omdat publicatie een aantal keer is uitgesteld, is ervoor gekozen om toch het contract met Van Nieuwkerk al te ondertekenen. "Op een gegeven moment moet Matthijs, en ook wij, door met de voorbereidingen van de dingen die we aan het doen zijn."