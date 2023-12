Van de Zandschulp tweede Nederlander in ABN AMRO Open

De Nederlandse nummer 50 van de wereld: Botic van de Zandschulp, komt in februari in actie op het ABN AMRO Open tennistoernooi in Rotterdam. De tennisser is na Tallon Griekspoor de tweede Nederlandse speler die meedoet aan het toernooi.

Begin dit jaar haalde Van der Zandschulp de tweede ronde in Ahoy. Hij verloor met 6-2, 6-2 van Daniil Medvedev, de uiteindelijke kampioen. Ook de Rus is volgend jaar opnieuw van de partij in Rotterdam.

"Het is een luxesituatie voor het Nederlandse tennis om twee spelers in de top 50 te hebben. We hebben recent weer kunnen genieten van het Nederlandse Daviscup-team op het allerhoogste niveau, waar Botic een goed resultaat neerzette", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. Nederland strandde in de Daviscup in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Italië.

"Voor het ABN AMRO Open is het ook een voordeel dat Nederland het zo goed doet. We vinden het belangrijk om minimaal twee spelers uit eigen land met de wereldtop te laten strijden."

Krajicek heeft ook Jannik Sinner, Andrey Rublev, Holger Rune en Félix Auger-Aliassime vastgelegd om te spelen op de hardcourt van de havenstad. De 51e editie van het ABN AMRO Open duurt van 12 tot en met 18 februari.