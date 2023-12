Burgemeester Den Bosch niet vervolgd voor Marokkanen-uitspraak

Burgemeester Mikkers (VVD) van Den Bosch wordt niet vervolgd voor zijn Marokkanen-uitspraak op een bewonersbijeenkomst. Het Openbaar Ministerie zegt dat alle 27 aangiftes tegen hem zijn geseponeerd omdat de burgemeester geen strafbare uitlatingen heeft gedaan.

Mikkers deed zijn uitspraak eind oktober op een avond over de komst van twee azc's in Den Bosch. Iemand in het publiek liet zich daar kritisch uit over asielzoekers uit Syrië. "Dat zijn de ergste die er zijn", zei de vrouw. "Syriërs hebben geen hulp nodig. Alles wat er gebeurt: Syrië staat bovenaan." Daarop reageerde de burgemeester met "Dat is niet waar, dat is Marokko." Die uitspraak werd in beeld en geluid vastgelegd door een bezoeker en het filmpje werd op sociale media geplaatst.

Het OM zegt dat de uitspraak van de burgemeester kan worden gezien als een reactie op overlastgevende Marokkaanse asielzoekers. "Hierbij gaat het niet om een beledigende uitspraak gericht op een groep mensen wegens hun ras, maar eerder om een uitspraak over het gedrag van een specifieke groep." En dat is volgens het strafrecht geen discriminatie, aldus het OM, dat hem daarom niet vervolgt voor groepsbelediging.

Spijt van uitspraak

De leiding van de Marokkaanse moskee Arrahma reageerde boos op de uitspraken van eind oktober en ook op sociale media kwamen er verontwaardigde reacties. Mikkers zei in een verklaring dat "zware excuses" op zijn plaats zijn. "Ik heb met heel veel mensen gesproken, fysiek en telefonisch. Ik wil excuses aanbieden aan iedereen die daar pijn van heeft."

"Nu lijkt het alsof ik de Marokkaanse gemeenschap in mijn stad, in ons land, als een overlast gevende groep Nederlanders zie. Dat is niet zo, dat is ver van hoe ik ben", liet hij weten. Mikkers zei te begrijpen dat mensen teleurgesteld in hem zijn.

Vorige maand moest hij zich ook in de gemeenteraad verantwoorden voor de uitspraken. Mikkers kwam opnieuw met excuses, maar in het debat bleek ook dat de relatie tussen de Marokkaanse gemeenschap en de burgemeester al langer niet soepel liep.

Brief

Burgemeester Mikkers zegt dat hij op de hoogte is van het besluit van het OM. "Een reactie daarop laat ik aan anderen. Voor mij is het belangrijk dat we de verbinding met elkaar blijven zoeken, hier in 's-Hertogenbosch." De 27 mensen die aangifte hebben gedaan worden per brief over de beslissing van het OM geïnformeerd.