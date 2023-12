Trimbos waarschuwt: xtc-pillen met gevaarlijke hoeveelheid MDMA in omloop

In de afgelopen weken zijn meerdere xtc-pillen met een grote hoeveelheid MDMA ingeleverd bij testcentra waar kopers hun drugs laten testen. Mensen die deze pil slikken, kunnen daaraan overlijden. Daarom stuurt het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar drugsgebruik, bij hoge uitzondering een waarschuwing, een zogenoemde Red Alert.

De betreffende xtc-pil is langwerpig, beige-goudkleurig en heeft een Audi-logo, laat het Trimbos weten. Drie van dit soort pillen werden afgelopen weken ingeleverd bij twee testcentra in Noord-Brabant en één testcentrum in Utrecht.

Bij het onderzoek in deze laboratoria bleek dat er meer dan 300 milligram van de werkzame stof MDMA in de pillen zat. Een gemiddelde pil bevat volgens het Trimbos zo'n 136 milligram MDMA, "en dat is al aan de hoge kant".

Mogelijk oververhitting

Voor zover het Trimbos weet, zijn er nog geen mensen ziek geworden door de pillen. Maar dat zou wel kunnen: een grote hoeveelheid MDMA kan leiden tot oververhitting van het lichaam. "Zeker op een festival heb je oververhitting en uitdroging niet meteen door. Bij oververhitting moet je zo snel mogelijk koelen, anders vallen organen als je nieren en je lever uit. Als je te laat bent, kun je dat proces niet meer omdraaien en ga je dood", zegt coördinator Laura Smit-Rigter van Trimbos tegen persbureau ANP.

Het Trimbos adviseert daarom om de pil "absoluut niet" te gebruiken. Het instituut raadt verder aan om naar de EHBO te gaan of een ambulance te regelen als je bij iemand bent die de pil toch heeft ingenomen en daarvan heftige effecten ervaart.

Eerdere waarschuwingen van het Trimbos leidden er volgens Smit-Rigter toe dat de pil binnen een maand van de markt verdween. "We vragen mensen die de pillen anoniem hebben laten testen om de uitslag te delen met hun dealer, zodat die de pillen zo snel mogelijk uit de handel haalt."