Griekenland-vakantie koning verrast kabinet, onbegrip in Den Haag

Vicepremier De Jonge is op de wekelijkse persconferentie verrast door vragen over een vakantie van koning Willem-Alexander met zijn gezin naar Griekenland. Zij hebben daar een huis. De Jonge wist tijdens de persconferentie van niets, maar later bleek dat de koning inderdaad rond die tijd in een vliegtuig zat, zo melden politieke bronnen. Het vertrek van het regeringsvliegtuig PH-GOV werd vanmiddag vanaf een spottersplek gefilmd:

Vertrek Koninklijke familie vanaf Schiphol gefilmd - NOS

Ook andere bronnen melden dat het koninklijk gezin weg is. En de vlag op paleis Huis ten Bosch is gestreken, wat betekent dat er niemand thuis is. Een formele bevestiging is er niet. De Rijksvoorlichtingsdienst beantwoordt geen vragen over de vakantie van Willem-Alexander en Máxima omdat het een privézaak is. Wel wordt benadrukt dat het koninklijk paar zich houdt aan de geldende corona-maatregelen en aan de reisadviezen. Het regeringsvliegtuig PH-GOV, dat rond 17.15 uur Nederlandse tijd in Griekenland landde, werd eerder vanmiddag door een journalist gespot bij een hangar bij Schiphol-Oost. De journalist, vliegtuigspecialist Menno Swart, vermoedde meteen dat het om de koning en zijn gezin zou kunnen gaan. "Al heb ik ze niet zien instappen."

Peloponnesos De vakantievilla van de Oranjes ligt op Peloponnesos, het grootste schiereiland van Griekenland. Dat is geel gebied. Reizen erheen is toegestaan. Politiek verslaggever Ron Fresen: "Het kan dat het allemaal binnen de coronaregels valt, maar je moet je afvragen of je dit dan ook moet doen." Volgens Fresen brengt de kwestie het kabinet enigszins in verlegenheid. "Ministers proberen de mensen ervan te overtuigen om liever niet op vliegvakantie te gaan en hoe moeilijk het ook is tijdens de herfstvakantie in de eigen omgeving te blijven." Thuis blijven De Jonge zei op zijn persconferentie dat de corona-adviezen voor iedereen gelden, dus ook voor de koning. Eerder vandaag zei minister Blok van Buitenlandse Zaken bij de inloop van de ministerraad op de vraag of hij op vliegvakantie zou gaan dat hij "het niet zou doen". En minister Grapperhaus wees erop dat we niet voor niets een gedeeltelijke lockdown hebben. "Iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven", zei hij.

Quote De koning moet het goede voorbeeld geven en ook thuisblijven. SP-Kamerlid Ronald van Raak

Niet alleen oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA reageren geïrriteerd op de vakantiebestemming van het staatshoofd. Ook regeringspartij D66 vindt het "onverstandig en onbegrijpelijk", ook omdat het kabinet zo nadrukkelijk oproept dat mensen in hun eigen omgeving moeten blijven, zo laat D66-Kamerlid Sneller weten. Oppositiepartij SP snapt de keuze van de koning niet. "Hij moet het goede voorbeeld geven", zegt SP-Kamerlid Van Raak. Het maakt voor Van Raak niet uit dat de vakantiehuis in een geel gebied staat. De regels gelden voor vier weken. "Dan houdt hij zich er ook vier weken aan." Van Raak wil dat Rutte openheid geeft over de vakantie. "Het is echt raar als dit geheim gehouden wordt. Het is toch geen staatsgeheim." Afbreuk aan boodschap kabinet Ook GroenLinks-leider Klaver wil opheldering van Rutte. Hij spreekt over een "verkeerd signaal" aan Nederland als blijkt dat de koning nu op vakantie gaat. "We vragen veel van de bevolking. De regering vraagt mensen om zoveel mogelijk thuis te blijven en af te zien van allerlei dingen waar ze naar uitgekeken hebben", aldus Klaver. "Dan helpt het niet als er berichten opduiken dat de koninklijke familie het vliegtuig naar Griekenland pakt. " PvdA-Kamerlid Kuiken: "Het is onverstandig en geen goed voorbeeld voor andere Nederlanders." Ron Fresen zegt dat de vakantie misschien wel een privézaak is en dat alles volgens de regels gaat. Maar het politieke onbegrip komt ook omdat Nederland in een gedeeltelijke lockdown zit en het kabinet uit alle macht iedereen ervan probeert te doordringen hoe ernstig de situatie is. "Met die boodschap moet je ook niet de randjes van de regels opzoeken. De reis van de koning doet afbreuk aan de boodschap van het kabinet."