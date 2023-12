Drie jaar lang geen uitpubliek welkom bij wedstrijden Roda JC - MVV

De komende drie jaar lang is er geen uitpubliek welkom bij voetbalwedstrijden tussen Roda JC en MVV Maastricht. Dat meldt 1Limburg. Het besluit is genomen door de burgemeesters van Kerkrade en Maastricht in overleg met de politie, het openbaar ministerie en de voetbalclubs.

Twee weken geleden ging het mis rond de laatste derby. Er werden onder meer stoelen vanaf de tribune op het veld gegooid in het Parkstad Limburg Stadion. Tien mensen werden aangehouden voor onder meer wapenbezit, openlijke geweldpleging en vandalisme. Het was de eerste keer in vier jaar tijd dat er MVV-fans in het stadion van Roda waren.

De nieuwe maatregel geldt vanaf de eerstvolgende derby op 17 maart 2024.