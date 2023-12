Dit weekend geen uitpubliek bij acht Franse topwedstrijden uit angst voor rellen

Komend weekend is er in het Franse topvoetbal geen uitpubliek welkom. Uit angst voor supportersrellen eist het Franse ministerie van binnenlandse zaken dat de vakken voor bezoekende supporters leeg blijven bij vijf competitiewedstrijden en in drie duels voor de Franse beker.

Dit seizoen liepen er meerdere wedstrijden uit de hand door supportersgeweld. Vorige week werd er een fan van Nantes doodgestoken tijdens rellen met hooligans van Nice. De officier van justitie van Nantes zei tegen de Franse krant Le Parisien dat verschillende voertuigen waar Nice-supporters in zaten, werden aangevallen door Nantes-supporters.

Tijdens de aanvallen stapte een van de chauffeurs uit en stak een supporter van Nantes neer. De dader, een 35-jarige man, gaf zichzelf aan en is in hechtenis geplaatst.

Meer problemen

Eerder dit jaar werd de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon uitgesteld nadat de spelersbus van Lyon was bekogeld, waardoor Lyon-trainer Fabio Grosso gewond raakte. Dat duel werd afgelopen woensdag ingehaald, zonder uitpubliek.

Uit angst voor meer rellen zijn er dit weekend geen bezoekende fans welkom bij de competitieduels Montpellier - Lens, Paris Saint-Germain - Nantes, Nice - Stade Reims, Olympique Lyon - Toulouse en Lorient - Olympique Marseille. Ook bij bekerwedstrijden Angoulême - Bordeaux, Saint-Etienne - Nîmes en Troyes - Auxerre blijven de uitvakken leeg.