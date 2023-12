Poetin officieel presidentskandidaat bij Russische verkiezingen volgend jaar

Kremlin-woordvoerder Peskov had eerder nog tegenover journalisten gezegd dat veel landgenoten een nieuwe termijn van Poetin steunen. "Veel mensen dringen er bij Poetin op aan om voor een nieuwe termijn te gaan, zodat hij zijn werk kan voorzetten. Er is grote steun, dat valt echt op."

De Doema maakte het in 2020 door een grondwettelijke wijziging mogelijk dat Poetin nogmaals herkozen kon worden, hoewel de Russische president slechts twee opeenvolgende termijnen mag zitten. Vanwege die uitzondering kan hij in principe tot 2036 aan de macht blijven.

De 71-jarige Poetin is al sinds 2000 aan de macht in het land, zij het tussen 2008 en 2012 officieel als premier. Een nieuwe termijn als president betekent dat hij nog eens zes jaar kan aanblijven, tot 2030.

Rusland-correspondent Iris de Graaf:

"Een verrassing dat Poetin opnieuw meedoet aan de verkiezingen is het niet. De kans dat hij niet zal worden herkozen in maart is nihil, of er moet wel iets héél geks gebeuren.

De verkiezingen in Rusland kan je eigenlijk geen verkiezingen meer noemen. Zes jaar geleden, tijdens de laatste presidentsverkiezingen, werd er al volop gefraudeerd met de stemmen en won Poetin zoals verwacht. Maar destijds waren er in elk geval nog vrije onafhankelijke media, er waren politicologen die kritiek hadden en er was nog een handjevol oppositie die - ondanks de beperkte speelruimte - nog voor de vorm campagne konden voeren.

Nu is dat allemaal weg. Serieuze oppositiepolitici en activisten zitten in de gevangenis of zijn gevlucht naar het buitenland. De door het Kremlin toegestane oppositie is nog altijd verdeeld en zal weinig invloed hebben. Daarnaast zijn de presidentsverkiezingen komend jaar voor het eerst verdeeld over drie dagen én wordt er elektronisch gestemd. Volgens onafhankelijke waarnemers is dat het recept voor fraude. Onder zulke omstandigheden kan Poetin makkelijk zoveel stemmen krijgen als hij zelf wil: mogelijk 80 of zelfs 99 procent, zoals in de Sovjettijd."