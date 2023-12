NVWA sluit bakkerijketen vanwege 'acuut gevaar volksgezondheid'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft per direct een hoofdbakkerij van een Brabants/Gelderse bakkersketen gesloten vanwege "ernstige overtredingen" van de hygiënevoorschriften. Alle vestigingen zijn daarom vandaag gesloten. Dat bevestigt een woordvoerder aan Omroep Brabant.

Bakkerij Van Keulen heeft in totaal veertien filialen in Brabant en de Bommelerwaard in Gelderland.

Inspecteurs constateerden gisteren meerdere overtredingen. Enkele waren zo ernstig dat er "acuut gevaar was voor de volksgezondheid", zegt de NVWA. Een woordvoerder wil verder geen details geven.

Opnieuw inspectie

De winkels blijven dicht tot het bakkersbedrijf weer voldoet aan alle eisen. Er zal dan eerst opnieuw een inspectie worden uitgevoerd.

De eigenaar van de bakkerij spreekt zelf over een "technisch probleem in de productielijn in de centrale bakkerij", maar wil niet verder ingaan op vragen van Omroep Brabant.